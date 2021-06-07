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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:48

'i hareketlendirdi

Elon Musk Cumrocket Coin'i hareketlendirdi

Tesla CEO'su , dün attığı Tweetle piyasayı yine karıştırdı. NFT piyasasının Kripto parası olan '' için görsellerle "aya çıkacak" imasında bulunan Musk, coinin yüzde 300'ün üzerinde değerlenmesine neden oldu. Ancak Cumrocket Coin hızlı yükselişin ardından hızlı geri çekildi. Musk'ın eskisi kadar kripto paralarda etkili olamadığı görüldü.

Kripto paralara ilişkin attığı tweetlerle piyasada volatiliteye neden olan Tesla CEO'su , dün attığı Tweetle piyasayı yine karıştırdı.

Yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının Kripto parası olan '' için görsellerle "aya çıkacak" imasında bulunan Musk, coin fiyatını 0.06 dolardan 0.28 dolara çıkardı. Coinin fiyatı halihazırda 0.1152 dolar düzeyinde bulunuyor. Coinin piyasa değeri ise 30 milyon dolar civarında bulunuyor.

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Elon Musk Cumrocket Coin'i hareketlendirdi
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