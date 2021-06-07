Elon Musk Cumrocket Coin'i hareketlendirdi

Kripto paralara ilişkin attığı tweetlerle piyasada volatiliteye neden olan Tesla CEO'su Elon Musk, dün attığı Tweetle piyasayı yine karıştırdı.

Yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının Kripto parası olan 'Cumrocket Coin' için görsellerle "aya çıkacak" imasında bulunan Musk, coin fiyatını 0.06 dolardan 0.28 dolara çıkardı. Coinin fiyatı halihazırda 0.1152 dolar düzeyinde bulunuyor. Coinin piyasa değeri ise 30 milyon dolar civarında bulunuyor.

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