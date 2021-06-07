Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlave rezervler bulabiliriz

"DOĞU AKDENİZ'DE OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinerek ile ilgili bazı olumlu gelişmeler olduğunu, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"HER GÜN İŞİ BİRAZ DAHA HIZLANDIRARAK YAPIYORUZ"

Dönmez, Yavuz Sondaj gemisinin bakımlarını tamamlamasının ardından sondaja başlayacağını belirtti. Dönmez, "Doğu Akdeniz'de 8 kadar sondaj yaptık, ciddi deneyimler kazandık. Filo sayımız arttı. Her gün işi biraz daha hızlandırarak yapıyoruz. İş güvenliğinden taviz verdiğimiz anlamına gelmesin. En yüksek hizmet kalitesini sağlamak durumundayız. Güzel bir hız yakaladık." dedi.