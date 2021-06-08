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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:26

Ticaret Bakanı Gina Raimondo: Çip arzında yetersizlik 2023'e uzayabilir

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo: Çip arzında yetersizlik 2023'e uzayabilir

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, çip arzında yaşanan yetersizliğin 2023 yılına kadar uzanabileceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, çip arzında yaşanan yetersizliğin 2023 yılına uzayabileceğini öngördüklerini bildirdi. Raimondo yaptığı açıklamada, "Çip darboğazı gelecek yıl ve sonrasında devam edebilir.

Özel sektörün bu krizin üstesinden gelmesi yardım için elimizden gelen her şeyi yapqacağız" dedi. Dünyanın en büyük 3. elektronik eşya imalatçılarından biri olan Singapurlu Flex dün yaptığı açıklamada, birçok sektörü olumsuz etkileyen çip arz sıkışıklığının en azından 1 yıl daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo: Çip arzında yetersizlik 2023'e uzayabilir
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