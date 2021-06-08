ABD'nin ticaret açığı Nisan ayında daraldı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analizler Bürosu verilerilerine göre Nisan ayında ticaret açığı Mart ayındaki 75 milyar dolardan 68,9 milyar dolara geriledi. Ekonomistler ise Nisan ayında 69 milyar dolar açık bekliyorlardı.

Nisan ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 205 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 1,4 azalarak 273,9 milyar dolara geriledi.

Mal ticaret açığı Nisan ayında 6,2 milyar dolar azalarak 86,7 milyar dolar olurken, hizmet ticaret fazlası 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Çin ile Ticaret açığı Nisan ayında Mart ayındaki 27,69 milyar dolardan 25,83 milyar dolara geriledi.