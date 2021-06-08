Bitcoin'de kurumsal yatırımcı çıkışı rekor seviyeye yükseldi

Bitcoin'de kurumsal yatırımcı çıkışı geçen hafta rekor yüksek seviyeye çıktı.

REKOR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

CoinShares verilerine göre 4 Haziran haftasında Bitcoin bağlantılı fon ve ürünlerden 141,4 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Rakam, rekor olarak kayıtlara girdi. Kuruluşun verilerine göre dönem itibarıyla ay bazında Bitcoin'den çıkış 147,1 milyon dolara gelirken, bu yıl şimdiye kadar olar dönemde ise Bitcoin'e 4,247 milyar dolar para girişi izlendi.

Veriler son hafta kurumsal yatırımcıların Bitcoin bağlantılı ürünlerde satışa geçtiğini gösteriyor. Aynı dönemde haftalık bazda Ethereum'a 33,1, Ripple'a 7, Cardano'ya ise 4,5 milyon dolarlık para girişi yaşandı. Toplamda sektörden yaşanan para çıkışı ise 94,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.