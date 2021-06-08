Bitcoin’e ‘Fidye yazılımı’ darbesi: Kripto paralar için ABD harekete geçti

'FİDYE YAZILIMI' TARTIŞMASI REGÜLASYONLARI SERTLEŞTİREBİLİR ALGISI BİTCOİN'İ BASKILADI

Kripto paralar konusunda Türkiye dahil bir çok büyük ülkenin yıl bitmeden düzenlemeleri devreye sokması bekleniyor. Kripto paralarda yapılacak düzenlemeler (regülasyon) öncesi ABD'de alevlenen 'Fidye yazılımı ve kripto para' tartışması ve konunun G-7'ye taşınması durumu, düzenlemelerin sertliğini artırabileceği korkusu Bitcoin ve diğer alt-coinlerde baskılanmayı beraberinde getirdi.

Nitekim Bitcoin 37 bin dolar sınırından 32 bin dolar sınırına kadar çekildi.