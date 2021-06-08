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Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:13

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Bitcoin’e ‘Fidye yazılımı’ darbesi: Kripto paralar için ABD harekete geçti

, ve Çin’den gelen haber akışının etkisiyle geçtiğimiz haftalarda 55 bin dolar bandından 30 bin dolar bandına kadar çekilmişti. Bu noktadan sonra zaman zaman toparlanma emaresi gösteren Bitcoin, ABD’de alevlenen ‘ ve Fidye Yazılımları’ hakkındaki tartışmanın etkisiyle 32 bin dolara kadar geriledi.

piyasasının en büyük hacimli birimi ABD'de artan 'Fidye Yazılımları' tartışmasıyla sert düştü. Özellikle ABD'li iki senatör Roy Blunt ve Mark Warner, için düzenlemelerin güçlendirilmesi çağrısında bulunması ve Başkan Joe Biden'in son saldırılarında kripto paraların rolü hakkında bilgi istemesi düşüşte etkili oldu.

Kripto paralar konusunda yatırımcılar 2021 yılı bitmeden regülasyonların gelmesini beklerken, ABD'de Senatör Mark Warner, kripto paralar ve fidye yazılımı hakkındaki tartışmanın 'daha yeni başladığını' bildirdi. Senatör Warner, kripto paralar bir takım iyi tarafları olduğunu ifade ederken, 'Fidye yazılımı' tarafı için karanlık nokta vurgusunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden ABD'li et tedarikçisi JBS, önemli bir fidye yazılımı saldırısı yaşadı. Ünlü şirketin, kripto para olarak 5 milyon dolarlık fidye ödemek zorunda kalması ABD'de tartışmaların fitili yaktı. Piyasalarda Biden yönetiminin kripto paralara gelecek regülasyonlar öncesi 'Fidye yazılımı ve kripto para' başlığına odaklandığı belirtiliyor.

ABD 'KRİPTO PARALAR VE FİDYE YAZILIMI' KONUSUNU G-7'YE TAŞIYOR

ABD Ulusal Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan heyetinin G-7 toplantılarında, kripto paraları da içeren fidye yazılımı temalı siber saldırılar konusunda bir eylem planını gündeme getireceğini açıkladı.

'FİDYE YAZILIMI' TARTIŞMASI REGÜLASYONLARI SERTLEŞTİREBİLİR ALGISI BİTCOİN'İ BASKILADI

Kripto paralar konusunda dahil bir çok büyük ülkenin yıl bitmeden düzenlemeleri devreye sokması bekleniyor. Kripto paralarda yapılacak düzenlemeler (regülasyon) öncesi ABD'de alevlenen 'Fidye yazılımı ve kripto para' tartışması ve konunun G-7'ye taşınması durumu, düzenlemelerin sertliğini artırabileceği korkusu Bitcoin ve diğer alt-coinlerde baskılanmayı beraberinde getirdi.

Nitekim Bitcoin 37 bin dolar sınırından 32 bin dolar sınırına kadar çekildi.

TÜRKİYE'DE EMNİYET DE KONUYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı amacıyla başlattığı SİBERAY programının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, zararlı yazılım türleri arasında en yaygın olanlarından birisi olan fidye yazılımlarının () bulaştıkları sistemlerde dosyalara erişimi engelleyerek kullanıcılardan fidye talep edilmesine olanak sağladığına dikkat çekildi.

Uluslararası araştırma ve raporlarda, fidye yazılımı saldırılarının büyük ölçüde dikkate alınması gerektiği ve saldırıların ciddi zararlar verebildiği hususlarının birçok defa vurgulandığı belirtildi.

Bu saldırıların maddi zararının gün geçtikçe arttığının kaydedildiği bu raporlarda, saldırganların özellikle büyük fidyeler ödemeye gücü yeten kurum ve kuruluşlar ile önemli şirketleri hedef almayı tercih ettiklerinin belirtildiği ifade edildi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR? BİTCOİN KAÇ TL OLDU? KRİPTO PARALAR VE GRAFİKLERİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Bitcoin’e ‘Fidye yazılımı’ darbesi: Kripto paralar için ABD harekete geçti
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