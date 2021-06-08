İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta 58,4'e yükseldi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 58,4'e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Söz konusu rakam, anket verilerinin başladığı Ocak 2002'den beri en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi ve Haziran 2006'daki rekor düzeye oldukça yakın gerçekleşti. Talepteki güçlü artışa bağlı olarak, bazı ana ihracat pazarlarının ekonomik faaliyetlerinde benzeri görülmemiş yükselişler kaydedildi

AVRUPA VE ABD'DE REKOR ARTIŞLAR KAYDEDİLDİ

Birleşik Krallık'ta üretim Ocak 1998'den beri en yüksek oranda artarken, ABD'de büyüme bundan daha da hızlı gerçekleşti. Bu iki ekonomi birlikte, Türk imalat ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Mayıs ayında Avro Bölgesinin talep görünümünde de iyileşme yaşandı. PMI verilerinin mevcut olduğu 8 Avro Bölgesi ülkesinin tamamında ekonomik büyüme nisana göre ivme kazandı. İrlanda, Hollanda ve Avusturya'da rekor artışlar kaydedildi. İkinci çeyreğin ortasına gelindiğinde Rusya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti de talep koşullarının çok daha güçlendiği yönünde sinyaller verdi.

Mayısta Orta Doğu'ya bakıldığında, Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite önceki aya göre ivme kazanarak yaklaşık 3,5 yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi.

Öte yandan, büyüme Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 3 ayın, Katar'da ise son 11 ayın en düşük düzeylerine geriledi. Mısır ve Lübnan'ın üretiminde ise düşüş kaydedildi.

ASYA, SALGININ ŞİDDETLENMESİNDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Latin Amerika'nın bazı bölgeleri Kovid-19 salgınının etkilerine bağlı olarak zorlanmaya devam etti. Kolombiya'nın üretiminde sert düşüş kaydedilirken Meksika belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı. Brezilya'nın istikrar yakaladığına yönelik bazı işaretler gözlendi, ancak bu ülkede de talep koşulları hafif ölçüde bozulmaya devam etti.

Hindistan'da son dönemde şiddetlenen salgın, ekonomik aktivitenin daralmasına yol açtı ve bu gelişme 8 aylık büyüme dönemini sona erdirdi. Diğer Asya ekonomileri de salgının şiddetlenmesinden olumsuz etkilendi ve bu durum çoğu ekonomide büyüme hızının yavaşlamasına ya da üretimin daralmasına yol açtı.

"TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNÜN İHRAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TALEP DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün ihraç ürünlerine yönelik talep açısından kıtadan kıtaya değişkenlik gösteren bir tablonun söz konusu olduğunu bildirdi.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da aktivitenin güçlü şekilde arttığını kaydeden Harker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu artış, kısıtlamaların gevşetilmesine ve başarılı aşı kampanyalarına bağlı olarak birçok ülkede benzeri görülmemiş düzeylerde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, mayısta ihracat ikliminin rekor seviyelere yaklaşan bir iyileşme göstermesinde belirleyici oldu. Öte yandan, Kovid-19 salgınının şiddetlendiği Güney Amerika ve Asya'nın zorlanmaya devam etmesi, en azından yakın dönem için bu bölgelerdeki talebin baskı altında kalabileceğine işaret ediyor."