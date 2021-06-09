ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Rettig kripto paralar için yetki istedi

Senato Finans Komitesi'ne sunum yapan Charles Rettig, "Kongre'nin yetki vermesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kongre'nin kriptopara transfer verilerinin toplankası için bize açık şekilde yetki vermesi çok önemli" diye konuştu.

Bitcoin ‘Fidye yazılımı’ darbesi yedi: ABD kripto paralar için harekete geçti

Rettig sunumunda, kriptopara pazarının değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, dünya genelinden 8 bin 600 kriptopara borsası bulunduğunu belirterek, "Kripto sanal paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" diye konuştu.



Biden yönetimi de 2022 mali yılı bütçe teklifinde 10 bin dolar ve üzerindeki kriptopara transferlerinin IRS'a bildirilmesini, önerinin 2023 yılında yürürlüğe girmesini teklif etmişti.



Rettig açıklamasında, kripto varlıkm değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'ten kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında "vergi açığı" oluşturğunu tahmin ettiğini de söyledi.



IRS Başkanı'nın kriptopara transferlerinin bilgilerini toplamak için yetki istemesi sonrası Bitcoin fiyatı 31 bin 35 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin şu sıralarda ise 32 bin 934 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SEC Üyesi Hester Peirce: Kripto paralar için aşırı regülasyon risk iştahını baskılar