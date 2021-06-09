ABD'li ünlü milyarderlerin vergi beyannameleri sızdırıldı: İddialar gündemi sarstı

"BÜYÜK SERVETLERİNE KIYASLA ÇOK AZ VERGİ ÖDÜYORLAR"

En zengin Amerikalılardan bazıları "büyük servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödüyor, hatta bazen hiçbir şey ödemiyor" ifadesini kullanan site, gelecek haftalarda daha fazla ayrıntı yayınlayacağını bildirdi.

BBC iddiaları bağımsız olarak teyit edemese de bu iddialar, ABD'de zenginlerden alınan vergi oranı ve gelir eşitsizliği hakkında artan tartışmaların olduğu bir döneme denk geldi. ProPublica, en zengin 25 Amerikalının çoğunun ortalama çalışanlardan daha az vergi ödediğini söyledi.