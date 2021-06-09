Bitcoin El Salvador'da resmen yasal para oldu! 'Bitcoin Yasası' ile yön yukarı döndü

Bitcoin El Salvador'da yasal para birimi oldu.. Kripto para piyasalarına ilgisi ile bilinen El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele tarafından hazırlanan 'Bitcoin Yasası' parlamentoda onaylandı.
Bukele oylama sonrasında, "Bitcoin Yasası Kongre'den 84 oyun 64'ünü alarak çok büyük bir çoğunlukla geçti. Bu düzenleme ile tarih yazdık" ifadelerini kullandı. Gelirlerinin büyük bölümü yurtdışında çalışanların dövizinden kaynaklanan ülke, bankalara aktarımlar için ödenen ücretler Bitcoin sayesinde sakınmak istiyor. Bukele, yasa teklifini hafta sonu açıklamıştı.
ABD'DEN GELEN HABER AKIŞI BİTCOİN VE KRİPTO PARALARI BASKILIYOR
Öte yandan 'Fidye yazılımı ve kripto paralar' konulu tartışmanın ABD'de regülasyonlar öncesi alevlenmesi Bitcoin öncülüğünde kripto paraları baskılarken, Bitcoin 31 bin dolar seviyesinden El Salvador haberiyle yönünü yukarı çevirerek 34 bin doları aştı.
Son gelen haberlere göre, ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Rettig kripto paralar için yetki isterken, son dönemde artan kripto paralarda regülasyon endişelerini değerlendiren ABD menkul kıymetler piyasası regülatörü Hester Peirce, aşırı adımların yatırımcıların cesaretini kıracağı uyarısında bulundu. İşte detaylar...
ABD Gelir İdaresi (IRS) Başkanı Charles Rettig, Kongre'den 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerine ilişkin bilgi toplamaya yönelik net yetki verilmesini istedi.
"KONGRE BİZE AÇIK YETKİ VERMELİ"
Senato Finans Komitesi'ne sunum yapan Charles Rettig, "Kongre'nin yetki vermesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kongre'nin kripto para transfer verilerinin toplankası için bize açık şekilde yetki vermesi çok önemli" diye konuştu. Rettig sunumunda, kriptopara pazarının değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, dünya genelinden 8 bin 600 kriptopara borsası bulunduğunu belirterek, "Kripto sanal paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" diye konuştu.
"KRİPTO PARA KAYNAKLI 1 TRİLYON DOLAR VERGİ AÇIĞI VAR"
Biden yönetimi de 2022 mali yılı bütçe teklifinde 10 bin dolar ve üzerindeki kriptopara transferlerinin IRS'a bildirilmesini, önerinin 2023 yılında yürürlüğe girmesini teklif etmişti.
Rettig açıklamasında, kripto varlıkm değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'ten kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında "vergi açığı" oluşturğunu tahmin ettiğini de söyledi.
"SERT REGÜLASYONLAR İNOVASYON İÇİN DOĞRU BİR TUTUM DEĞİL"
5 kişilik SEC yönetiminde yer alan iki Cumhuriyetçi Partiliden biri olan SEC Üyesi Hester Peirce, ABD'li regülatör kuruluşlarının büyüklüğü 1,5 trilyon dolara ulaşan kripto para piyasası konusunda zorlayıcı tutumlarından endişeli olduğunu kaydetti. Pierce, regülatör kuruluşların her zaman varlıkları regülasyona tabi kendi piyasalarına benzetmek istediklerini ancak bunun inovasyon için doğru bir tutum olmayacağını belirtti. Pierce, SEC yönetimine 2018'de Trump tarafından atanmıştı.Bitcoin ‘Fidye yazılımı’ darbesi yedi: ABD kripto paralar için harekete geçti