Çin mevduat faizi için hesaplanma yönteminde reform planlıyor

Çin, bankaların mevduat oranlarını hesaplama oranlarında reform ve bazı bankalar için mevduat oranı yeni tavanı gösterge faizi 75 baz puana kadar üzerinde belirlemeyi planlıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, tüm bankalara vadesiz mevduat faizini gösterge faizin 20 baz puana kadar üzerinde belirleme imkanı getirilecek.

Küçük bankalar ve yabancı bankalar ise vadeli mevduatlarda faizi gösterge faizin 75 baz puana kadar üzerinde belirleyebilecekler. Yeni hesaplama yöntemine göre 1 yıl vadeli mevduatlyar için faiz tavanı yüzde 2,25 olarak kalmaya devam edecek.

1 yıldan uzun mevduatlar için tavan ise düşürülecek. Çin Merkez Bankası, Ekim 2015'ten bu yana gösterge mevduat faizini yüzde 1,5'te tutuyor.