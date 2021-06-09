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Giriş Tarihi: 9.6.2021 16:34 Son Güncelleme: 9.6.2021 16:34

Fitch Solutions: yılı 1780 dolar seviyesinde kapatabilir

Fitch Solutions: Ons altın yılı 1780 dolar seviyesinde kapatabilir

Fitch Solutions, için yıl sonu beklentisini 1780 olarak belirledi. Kurum, için yukarıda 2075 dolarda güçlü bir direnç olduğunu vurguladı.

Fitch Solutions, ons altında yıl sonu için 1780 dolar beklentisini koruyor. Kuruluşun değerlendirmesinde 2021 yılında şimdiye kadar ortalama 1804 dolar düzeyinde bulunan ons altının 1780 dolar olan beklentisinin korunduğu kaydedildi.

için yukarıda 2075 dolarda güçlü bir direncinin bulunduğunu kaydeden kurum, aşağıda ise 1730 dolarda güçlü bir destek görüldüğünün altını çizdi.

Değerlendirmede fiyatının yıl sonuna doğru kararlı bir gerileme göstereceği tahmini de yapıldı. 2022 yılı için fiyat tahmini ise 1700 dolar oldu. fiyatı halihazırda 1894 dolar düzeyinde bulunuyor.

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Fitch Solutions: Ons altın yılı 1780 dolar seviyesinde kapatabilir
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