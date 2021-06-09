SEC Üyesi Hester Peirce: Kripto paralar için aşırı regülasyon risk iştahını baskılar

ABD'den son dönemde artan kripto paralarda regülasyon endişelerini değerlendiren ABD menkul kıymetler piyasası regülatörü Hester Peirce, aşırı adımların yatırımcıların cesaretini kıracağı uyarısında bulundu.

5 kişilik SEC yönetiminde yer alan iki Cumhuriyetçi Partiliden biri olan Pierce, ABD'li regülatör kuruluşlarının büyüklüğü 1,5 trilyon dolara ulaşan kripto para piyasası konusunda zorlayıcı tutumlarından endişeli olduğunu kaydetti. Pierce, regülatör kuruluşların her zaman varlıkları regülasyona tabi kendi piyasalarına benzetmek istediklerini ancak bunun inovasyon için doğru bir tutum olmayacağını belirtti. Pierce, SEC yönetimine 2018'de Trump tarafından atanmıştı.

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