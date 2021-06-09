Haberler APara Haberleri SEC Üyesi Hester Peirce: Kripto paralar için aşırı regülasyon risk iştahını baskılar
Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:06

SEC Üyesi Hester Peirce: için aşırı regülasyon risk iştahını baskılar

SEC Üyesi Hester Peirce: Kripto paralar için aşırı regülasyon risk iştahını baskılar

SEC Üyesi Hester Peirce, 'de konusunda aşırı regülasyon adımlarının yatırımcıların risk iştahını baltalayacağını savundu.

'den son dönemde artan kripto paralarda regülasyon endişelerini değerlendiren ABD menkul kıymetler piyasası regülatörü Hester Peirce, aşırı adımların yatırımcıların cesaretini kıracağı uyarısında bulundu.

5 kişilik SEC yönetiminde yer alan iki Cumhuriyetçi Partiliden biri olan Pierce, ABD'li regülatör kuruluşlarının büyüklüğü 1,5 trilyon dolara ulaşan piyasası konusunda zorlayıcı tutumlarından endişeli olduğunu kaydetti. Pierce, regülatör kuruluşların her zaman varlıkları regülasyona tabi kendi piyasalarına benzetmek istediklerini ancak bunun inovasyon için doğru bir tutum olmayacağını belirtti. Pierce, SEC yönetimine 2018'de Trump tarafından atanmıştı.

Bitcoin ‘Fidye yazılımı’ darbesi yedi: ABD kripto paralar için harekete geçti

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SEC Üyesi Hester Peirce: Kripto paralar için aşırı regülasyon risk iştahını baskılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA