Ünlü Yatırımcı Mark Mobius: Merkez bankaları para arzını kısarsa piyasalar için çok kötü olur

Bitcoin gibi varlıklarda yaşanan çılgınca hareketlerin kafa karışıklığı ve yönsüzlük işareti olduğu yorumunda bulunan ünlü yatırımcı Mark Mobius, "Merkez bankalarının para arzını azaltmalarının piyasalar için çok kötü sonuçları olur. Bu nedenle o alanı yakından izlememiz gerek" şeklinde konuştu.

Piyasalar için belirsizlik döneminde geçildiğini ifade eden Mobius, "Bitcoin gibi piyasalarda yaşanan hareketler yatırımcıların kafa karışıklığını gösteriyor. Ceplerinde bol miktarda para olan insanlar yönsüz ve kararsız kalmış durumda" dedi.

Mobius, merkez bankalarının varlık alımlarını erken sonlandırmaması halinde piyasalarda yukarı yönlü pareketin sürmesini beklendiğini de vurguladı.

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