Haberler APara Haberleri Ünlü Yatırımcı Mark Mobius: Merkez bankaları para arzını kısarsa piyasalar için çok kötü olur
Giriş Tarihi: 9.6.2021 16:43

Ünlü Yatırımcı : Merkez bankaları arzını kısarsa piyasalar için çok kötü olur

Ünlü Yatırımcı Mark Mobius: Merkez bankaları para arzını kısarsa piyasalar için çok kötü olur

Dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Mobius Capital Partners kurucusu , piyasada yaşanmakta olan volatilite ve merkez bankalarından gelecek adımların yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin gibi varlıklarda yaşanan çılgınca hareketlerin kafa karışıklığı ve yönsüzlük işareti olduğu yorumunda bulunan ünlü yatırımcı , "Merkez bankalarının arzını azaltmalarının piyasalar için çok kötü sonuçları olur. Bu nedenle o alanı yakından izlememiz gerek" şeklinde konuştu.

Piyasalar için belirsizlik döneminde geçildiğini ifade eden Mobius, "Bitcoin gibi piyasalarda yaşanan hareketler yatırımcıların kafa karışıklığını gösteriyor. Ceplerinde bol miktarda para olan insanlar yönsüz ve kararsız kalmış durumda" dedi.

Mobius, merkez bankalarının varlık alımlarını erken sonlandırmaması halinde piyasalarda yukarı yönlü pareketin sürmesini beklendiğini de vurguladı.

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Ünlü Yatırımcı Mark Mobius: Merkez bankaları para arzını kısarsa piyasalar için çok kötü olur
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