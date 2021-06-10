ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş sürdü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6. haftada da düşerek istihdam piyasasında iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 5 Haziran'da biten haftada 9 bin düşerek 376 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 370 bindi. Bu, koronavirüs dalgasının görülmeye başladığı Mart ortasından beri en düşük seviye oldu.

Devam eden başvurular 29 Mayıs'ta sona eren haftada 258 bin düşüşle 3.5 milyona indi. Bu, Mart ortasından beri görülen en büyük düşüş oldu.

Daha fazla kişinin aşı olması ve işe alımların hızlanması istihdam piyasasının iyileşmesinde etkili oluyor. Virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla istihdamın gelecek ayarda daha da iyileşmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan diğer bir veriye göre Mayıs ayında enflasyon Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü.

ABD'de Mayıs enflasyon oranı beklentileri aştı