Haberler APara Haberleri ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş sürdü
Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:50

’de başvurularında düşüş sürdü

ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş sürdü

’de haftalık başvuruları altıncı haftada da düşüşünü sürdürerek 376 bin oldu

'de başvuruları 6. haftada da düşerek istihdam piyasasında iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 5 Haziran'da biten haftada 9 bin düşerek 376 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 370 bindi. Bu, koronavirüs dalgasının görülmeye başladığı Mart ortasından beri en düşük seviye oldu.

Devam eden başvurular 29 Mayıs'ta sona eren haftada 258 bin düşüşle 3.5 milyona indi. Bu, Mart ortasından beri görülen en büyük düşüş oldu.

Daha fazla kişinin aşı olması ve işe alımların hızlanması istihdam piyasasının iyileşmesinde etkili oluyor. Virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla istihdamın gelecek ayarda daha da iyileşmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan diğer bir veriye göre Mayıs ayında Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü.

ABD'de Mayıs enflasyon oranı beklentileri aştı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de işsizlik maaşı başvurularında düşüş sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA