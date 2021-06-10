Haberler APara Haberleri ECB Başkanı Christine Lagarde: Varlık alımlarını azaltmayı konuşmak için çok erken
Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:32

Başkanı : Varlık alımlarını azaltmayı konuşmak için çok erken

ECB Başkanı Christine Lagarde: Varlık alımlarını azaltmayı konuşmak için çok erken

Başkanı , bankanın finansal koşulları olumlu  tutmak için yaptığı varlık alımlarını azaltmayı konuşmak için henüz  çok erken olduğunu söyledi.

Bankanın faiz oranlarını ve varlık alım politikasını beklendiği üzere değiştirmediği para politikası toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkanı , enflasyonda geçici artışın yılın ikinci yarısında da devam etmesinin ardından azalacağını belirtti.

ECB, faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu

Bankanın varlık alımlarını esnek ve dönemsel etkileri de dikkate alacak şekilde sürdüreveğini ifade eden Lagarde bugünkü toplantıda uzun vadeli seçenekler konusunda müzakerede bulunmadığıklarının altını çizdi.

Lagarde, ECB'nin tahminlerinde yapılan güncellemeleri de paylaştı.

Buna göre, ECB, GSYH büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 4,0'dan yüzde 4,6'ya, 2022 için ise yüzde 4,1'den yüzde 4,7'ye çıkardı.
2023 yılı için tahmin yüzde 2,1 olarak kaldı.

Enflasyon tahminleri de bu yıl ve gelecek yıl için yükseldi.

2021 için %1,5'ten %1,9'a, 2022 için 1,2'den 1,5'e yükselen enflasyon tahmini 2023 için %1,4'ten değişmedi.

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ECB Başkanı Christine Lagarde: Varlık alımlarını azaltmayı konuşmak için çok erken
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