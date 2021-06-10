Haberler APara Haberleri Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası
Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:24 Son Güncelleme: 10.6.2021 16:24

'dan ve ’a 27 milyon ruble para cezası

AA
Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından ’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble para cezası verdi. Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun iki şirkete açtığı davalar Taganskiy Mahkemesi'nde karara bağlandı

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) ve aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook'a 17 milyon, Telegram'a ise 10 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası
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