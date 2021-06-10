SON DAKİKA: Türkiye için 'Altın rezervi' müjdesi: Tarih verildi

Geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını duyurmuştu. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacağı ve bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirilmişti.

Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler vermişti.