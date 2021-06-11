ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo: Çin'in politikaları adil değil ve piyasa bozucu

ABD Ticaret Bakanlığı, Bakan Gina Raimondo'nun dün Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Bakan Raimondo'nun Çinli mevkidaşına Çin'in endüstriyel politikalarının adil olmadığını ve piyasa bozucu olduğunu söylediği vurgulandı.

Açıklamada, Raimondo'nun Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerinin eşit şartlarda rekabet edebilmeye ihtiyaçları olduğuna ve ABD teknolojisinin yetkisiz kullanıcılardan korunmasını önemine dikkat çektiği de belirtildi.

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