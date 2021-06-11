Haberler APara Haberleri Fed bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon doları aştı
Giriş Tarihi: 11.6.2021 09:33

bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon doları aştı

Fed bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon doları aştı

'de açıklanan haftalık verilere göre, bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon dolar seviyesini aştı.

New York Mart ayında yayınladığı raporda devam eden varlık alım programlarının etkisi ile Fed'in bilanço büyüklüğünün 2022 sonuna kadar 9 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etmişti.

Fed, ayda 120 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapıyor Fed'in dün açıkladığı verilere göre, satılacağı açıklanan yaklaşık 14 milyar dolar büyüklüğündeki şirket tahvilleri portföyü azalmaya başladı.

9 Haziran'da sona eren haftada şirket tahvilleri portföyü yaklaşık 160 milyon dolar azalarak 13,57 milyar dolardan 13,4 milyar dolara geriledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fed bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon doları aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA