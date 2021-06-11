Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan firmalara destek müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı geldi. Bakan Elvan, bir yandan salgın ile mücade ederken bir yandan da ekonomi politikalarının temel rotasını belirlediklerini ifade ederek, "Fiyat istikrarı ve cari açık ekonomi politikalarımızın odağında yer alıyor. Enflasyon sürdürülebilir ve nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Kurulacak Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacaktır" dedi.

APara CANLI YAYIN

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, çevrim içi düzenlenen 'Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan enflasyon ile mücadele hakkında kritik noktalara değindi.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaların payı var. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, iş gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam edecek.





9,5 MİLYON VATANDAŞA 55 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız. Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu. Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik. Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazanını olacak. Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

'ENFLASYON KAZANILMASI GEREKEN BİR ŞAVAŞ'

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak.

"FİRMALARA İSTİHDAMA KATTIKLARI HER BİR KİŞİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ"

Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Likidite sıkıntısı çeken firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için destek vereceğiz" diye konuştu.

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