Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Tüm gözler Fed'e döndü

FED HAMLE YAPARSA GRAM ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Yurt içinde gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kurundaki hareketle yön bulduğundan Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, diğer koşulların sabit kaldığı durumda gram altın için aşağı yönlü baskı hafifleyebilir. Bununla beraber orta ve uzun vadede analistler gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.

Gram altın fiyatları için güçlü direnç seviyesi 540-550 lira bandı olarak öne çıkıyor.