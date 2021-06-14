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Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:16

'in bilişim harcamaları 346 milyar dolara ulaşacak

Çin'in bilişim harcamaları 346 milyar dolara ulaşacak

'in bilişim teknolojilerine dönük harcaması, 2021 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 2,21 trilyon yuana (yaklaşık 346,1 milyar dolar) ulaşacağı bildirildi.

International Data Corporation tarafından açıklanan sektörel rapora göre, 'in bilişim teknolojilerine dönük harcaması, 2021 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 2,21 trilyon yuana (yaklaşık 346,1 milyar dolar) ulaşacak.

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan raporda, Kovid-19 salgınının internet ekonomisinin büyümesini hızlandırdığı ve ülkede tele-tıp ile tele-eğitimin gelişimini desteklediği belirtildi.

Araştırma şirketi, Çin hükümetinin gelecek yıllarda bilişim sektörüne yapacağı harcamaların büyümesini hızlandıracak olan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın bu yıl uygulamaya konduğunu bildirdi.

Verilere göre, Zhejiang, Jiangsu ve Anhui eyaletlerinin yanı sıra Shanghai Belediyesi'ne ev sahipliği yapan Yangtze Nehri Delta bölgesinde bilişim harcamaları, 2021 yılında 518 milyar yuanı aşacak.

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Çin'in bilişim harcamaları 346 milyar dolara ulaşacak
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