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Giriş Tarihi: 14.6.2021 11:13

Üyesi : PEPP programını sonlandırmayı konuşmak için erken

ECB Üyesi Robert Holzmann: PEPP programını sonlandırmayı konuşmak için erken

Yönetim Kurulu üyesi , ekonomiyi desteklemek üzere yapılan varlık alımlarını  sonlandırmayı değerlendirmek için erken olduğunu ifade etti.

Avusturya Merkez Bankası ve Yönetim Kurulu üyesi , ekonomiyi desteklemek üzere yapılan varlık alımlarını sonlandırmayı değerlendirmek için erken olduğunu söyledi.

Başkan, PEPP programının geçici bir enstrüman olarak tasarlındığını hatırlattı. PEPP varlık alımlarının planlandığı üzere 2022 Mart ayında sona ereceğini kaydetti. ECB'nin artan enflasyon endişeleri nedeniyle tehlikeli bir ortamda olduğu yorumunda bulunan yönetici, "Enflasyon %3 seviyelerinin üzerine çıkarsa o zaman stratejiyi gözden geçirmek gerek" ifadelerini kullandı.

ECB üyesi Villeroy de Galhau: Para politikasını değiştirmek için neden yok ECB Başkanı Christine Lagarde: Varlık alımlarını azaltmayı konuşmak için çok erken

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ECB Üyesi Robert Holzmann: PEPP programını sonlandırmayı konuşmak için erken
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