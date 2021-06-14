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Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:10

beklenenden önce bir hamle yapar mı? Verilecek mesajlar sinyal olacak

Fed beklenenden önce bir hamle yapar mı? Verilecek mesajlar sinyal olacak

Merkez Bankası () kritik toplantısı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Fed'in artan enflasyon ve enflasyon beklentileri karşışında 'Güvercin mesajları'nın sürüp sürmeyeceği konusu piyasalarda yönü tayin edecekken, özellikle toplatının ardından Fed üyelerinin yayınlanacak tahminlerinde önceden beklenenden daha yakın zamanda bir faiz artırımına işaret etmeleri beklentisi giderek güçleniyor.

üyelerinin FOMC toplantısı sonrasında yayınlanacak tahminlerinde önceden beklenenden daha yakın zamanda bir faiz artırımına işaret etmeleri beklentisi bir önceki döneme göre artış kaydetti.

MacroPolicy Perspectives LLC'nın 127 piyasa katılımcısı ile bu ay yaptığı anket katılımcıların yüzde 68'inin 2023'te en az 1 faiz artırımı beklediklerini ortaya koydu.

JP Morgan Chase baş ekonomisti Michael Feroli de yarın başlaycak ve Çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyası Komitesi Toplantısı sonrası açıklanacak olan Komite üyelerinin faiz beklentilerinde daha fazla üyenin ilk faiz artırımının 2023'te olacağına işaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Feroli, "Biz de faiz artırımı için kendi beklentimizi 2023 son çeyreğe getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Fed'in Mart toplantısından sonra yayınlanan tahminlerde 18 üyenin tamamı bu yıl faiz artırımı olmayacağını, 4 üye 2022'de faiz artırımı olacağını, 7 üye faizlerin 2023 sonuna kadar daha yüksek olacağını öngörmüştü.

Fed'den yeni adım gelir mi?

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Fed beklenenden önce bir hamle yapar mı? Verilecek mesajlar sinyal olacak
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