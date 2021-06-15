BofA: Fed sinyali Ağustos ayında verebilir

Bank of America'nın (BofA) fon yöneticileri ile yaptığı anket, Fed'in aylık tahvil alım miktarında bir azaltım sinyalini Ağustos/Eylül ayına bırakmasının beklendiğini ortaya koydu.

BofA'nin Haziran ayı anketine göre, Fed tahvil alımlarında azaltım sinyalini Eylül'de vereceğini öngörenlerin oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Haziran anketi katılımcılarının yüzde 72'si ABD'de enflasyonda son dönemde görülen yükselişin geçici olduğuna inandıklarını da ifade ettiler. BofA'nın anketine toplam 667 milyar dolar büyüklüğünde fonları yöneten 224 fon yöneticisi katıldı.