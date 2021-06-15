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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:57

, ülkeden rekor yatırım çıkışlarına onay verdi

Çin, ülkeden rekor yatırım çıkışlarına onay verdi

hükümetinin yatırım programı üzerinden rekor para çıkışlarına izin verdiği iddia edildi.

Financial Times gazetesinin haberine göre hükümeti yatırım programı üzerinden rekor para çıkışlarına izin verdi.

Ülke finansal sisteminin serbestleştirilmesi çabalarından ve yuanda değer artışından faydalanan yatırımlar kapsamında şu ana dek 147 milyar dolarlık dış yatırıma onay verildi.

Habere göre Çin hükümeti ülke içi kurumların bankalar ve diğer kurumlar üzerinden yurtdışı yatırımlarına olanak tanıyan QDII programı ile Haziran başında 10 milyar dolarlık kullanımı onayladı. Rakam, rekor olarak kayıtlara girdi. Çin hükümeti QDII programını 2006 yılında başlatmıştı.

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Çin, ülkeden rekor yatırım çıkışlarına onay verdi
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