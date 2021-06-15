Çin, ülkeden rekor yatırım çıkışlarına onay verdi

Financial Times gazetesinin haberine göre Çin hükümeti yatırım programı üzerinden rekor para çıkışlarına izin verdi.

Ülke finansal sisteminin serbestleştirilmesi çabalarından ve yuanda değer artışından faydalanan yatırımlar kapsamında şu ana dek 147 milyar dolarlık dış yatırıma onay verildi.

Habere göre Çin hükümeti ülke içi kurumların bankalar ve diğer kurumlar üzerinden yurtdışı yatırımlarına olanak tanıyan QDII programı ile Haziran başında 10 milyar dolarlık kullanımı onayladı. Rakam, rekor olarak kayıtlara girdi. Çin hükümeti QDII programını 2006 yılında başlatmıştı.