ECB Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn: Enflasyon artışı geçici etkenlerden kaynaklanıyor

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn, Avrupa'da yükselen enflasyonun geçici etkenlerden kaynaklandığını söyledi.

Geniş kapsamlı yukarı yönlü fiyat baskılarına ilişkin işaret görmediklerini ifade eden yönetici, ekonomide kullanılmayan alanın halen var olduğunun altını çizdi.

Rehn, ECB'nin varlık alım programı PEPP'yi esnek biçimde uygulamaya devam edeceğini de aktarırken, "Euro Bölgesi'nde büyümenin desteklenmesi açısından olumlu finansal koşullar temel önemde" dedi.

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