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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:34

Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn: Enflasyon artışı geçici etkenlerden kaynaklanıyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn: Enflasyon artışı geçici etkenlerden kaynaklanıyor

Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn, 'da yükselen enflasyonun geçici etkenlerden kaynaklandığını söyledi.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn, 'da yükselen enflasyonun geçici etkenlerden kaynaklandığını söyledi.

Geniş kapsamlı yukarı yönlü fiyat baskılarına ilişkin işaret görmediklerini ifade eden yönetici, ekonomide kullanılmayan alanın halen var olduğunun altını çizdi.

Rehn, ECB'nin varlık alım programı PEPP'yi esnek biçimde uygulamaya devam edeceğini de aktarırken, "'nde büyümenin desteklenmesi açısından olumlu finansal koşullar temel önemde" dedi.

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ECB Yönetim Kurulu Üyesi Olli Rehn: Enflasyon artışı geçici etkenlerden kaynaklanıyor
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