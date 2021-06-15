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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:53

opsiyon ve vadeli işlemleri hizmete almayı planlıyor

Goldman Sachs Ethereum opsiyon ve vadeli işlemleri hizmete almayı planlıyor

'ın, müşterilerine Bitcoin'in ardından önümüzdeki aylarda 'da opsiyon ve vadeli işlemleri sunmayı planladığı bildirildi.

'ın dijital varlıklar böllümü başkanı Mathew McDermottt, müşterilerine Bitcoin'in ardından önümüzdeki aylarda 'da opsiyon ve vadeli işlemleri sunmayı planladıklarını söyledi.

Goldman Sachs'ın işlem masası bu yıl müşterilerinin Bitcoin ile ilişkili vadelilerde işlem yapmalarına imkan sunmuştu. McDermott yaptığı açıklamada, Bitcoin'i takip eden borsa yatırım fonları yolu ile alım-satımı kolaylaştırmayı planladıklarını da belirtti. Goldman Sachs hali hazırda kripto start-uplarına da yatırım yapıyor.

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Goldman Sachs Ethereum opsiyon ve vadeli işlemleri hizmete almayı planlıyor
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