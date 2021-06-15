İngiltere'den Covid-19 kaynaklı 65 milyar euroluk ek yatırım

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 salgınının neden olduğu kriz sırasında ülke ekonomisini desteklemek için 2021 yılı bütçe tedbirlerinden 65 milyar GBP ek yatırım yaptıklarını söyledi.

Sunak, hali hazırda Eylül sonuna kadar uzatılmış olan kısa çalışma ödeneiği uygulamasıyla şu ana kadar 11,5 milyondan fazla istihdamın desteklendiğini de belirtti.

Maliye Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin Eylül sonunda sonra uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki sorulara yanıt vermedi. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, hükümetin kısa çalışma ödeneiği uygulamasını uzatmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.