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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:40

'den kaynaklı 65 milyar euroluk ek yatırım

İngiltere'den Covid-19 kaynaklı 65 milyar euroluk ek yatırım

Maliye Bakanı Rishi Sunak, "İngiltere, koronavirüs salgınında ekonomiyi desteklemek için 65 milyar euro ek yatırım yaptı" açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgınının neden olduğu kriz sırasında ülke ekonomisini desteklemek için 2021 yılı bütçe tedbirlerinden 65 milyar GBP ek yatırım yaptıklarını söyledi.

Sunak, hali hazırda Eylül sonuna kadar uzatılmış olan kısa çalışma ödeneiği uygulamasıyla şu ana kadar 11,5 milyondan fazla istihdamın desteklendiğini de belirtti.

Maliye Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin Eylül sonunda sonra uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki sorulara yanıt vermedi. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı , hükümetin kısa çalışma ödeneiği uygulamasını uzatmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

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İngiltere'den Covid-19 kaynaklı 65 milyar euroluk ek yatırım
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