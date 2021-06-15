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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:31 Son Güncelleme: 15.6.2021 10:52

SON DAKİKA: ve arasında yeni dönem! 'Mutabık kalındı'

SON DAKİKA: Türkiye ve AB arasında yeni dönem! 'Mutabık kalındı'

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. 'nin güncellenmesine dönük süreç ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel'de - ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. 'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

Çelik ithalatındaki koruma önlemleri konusundaki beklentilerini aktardıklarını ifade eden Bakan Muş, "Türkiye, AB ile ortaklık ilişkisini geliştirmek istemektedir" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA: Türkiye ve AB arasında yeni dönem! 'Mutabık kalındı'
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