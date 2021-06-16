Altın, döviz ve hisse senedi yatırımcıları dikkat! Piyasaların nabzı burada atacak

PARANIN YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ile özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Covid-19 salgını döneminde reel bazda negatif faiz ve devasa varlık alımları ile piyasaları destekleyen Fed'in özellikle dünyada aşılanmanın hızlanmasıyla artan enflasyon karşısında vereceği karar piyasaların radarında olacak.

Fed'in mevcut para politikasına göre faizi 0-0.25 aralığında tutması ve varlık alım stratejisinde bir değişiklik yapmaması bekleniyor. Özellikle kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar yılın ikinci yarısı için paranın yönünü tayin edecek.