Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Doların patronu konuşacak: Piyasalar yön bulacak

Dünyada bütün yatırımcıların gözü bugün saat 21.00'de ABD'de açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlarda olacak. Çıkacak mesajlar ekonomistler tarafından imlek imlek incelenerek, yılın ikinci yarısında altın, dolar ve hisse senetlerinin yönü konusunda beklentilere şekil verecek.
PARANIN YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK
Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ile özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.
Covid-19 salgını döneminde reel bazda negatif faiz ve devasa varlık alımları ile piyasaları destekleyen Fed'in özellikle dünyada aşılanmanın hızlanmasıyla artan enflasyon karşısında vereceği karar piyasaların radarında olacak.
Fed'in mevcut para politikasına göre faizi 0-0.25 aralığında tutması ve varlık alım stratejisinde bir değişiklik yapmaması bekleniyor. Özellikle kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar yılın ikinci yarısı için paranın yönünü tayin edecek.
AĞUSTOS AYINDAKİ JACKSON HOLE TOPLANTISINA DİKKAT!
ABD'de her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen toplantı, FMOC toplantılarından bir adım öne çıkıyor. Ekonomistler, Fed dışında dünyanın diğer büyük merkez bankalarının da katılacağı bu toplantıda net mesajlar çıkma olasılığını daha gerçekçi olarak değerlendiriyor.
FED NEYE GÖRE KARAR VERECEK?
Normal koşullarda Fed enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda yüzde 2 düzeyini baz alıyor. Bununla beraber bu sevinin üzerinde bir risk gördüğünde Fed, hem varlık alımlarını azaltarak hem de faiz artırımına giderek piyasalardaki likiditeyi kısmayı amaçlıyor.
Enflasyon beklentileri hem küresel düzeyde hem de ABD'de artıyor. Piyasalar, ABD'de Nisan ayı enflasyonunun yüzde 4.2 ile 13 yılın üzerine çıkması ve sonrasında Mayıs enflasyonunun da yüzde 5 düzeyine çıkması Fed'in pandemi sürecinde ısrarla vurguladığı, "Enflasyonda yükselişler geçici, 2023 yılından önce faiz artırımı olmayacak" sözü konusunda inandırıcılığı tartışıyor. Bunun sonucu olarak varlık fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor.
POWELL İSTİHDAM RAKAMLARINI VURGULADI
Fed Başkanı Powell, ekonomide anlamlı toparlanma görülene kadar para politikasındaki duruş hakkında konuşmanın erken olduğunu vurguladı ve özellikle tarım dışı istihdam verisine dikkat çekti.
ABD'de tarım dışı istihdam 559 bin ile Mayıs ayında da beklentilerin altında kalsa da Nisan ayında gerçekleşen 266 bin düzeyinin oldukça üzerinde yer alarak Covid-19'da aşılanmanın hızlanmasının etkisiyle toparlanmaya işaret etti. Fed'in parasal duruşta değişiklik yapmadan önce sürekli istihdam piyasasında toparlanma görmek istemesi, enflasyon endişelerinde artışla birleşince 'Beklenenden önce bir varlım alım azaltımı yapılabilir mi' sorusunu gündeme getiriyor.
Ekonomistlerin çoğunun beklentisi şu yönde gelişti: "Enflasyondaki artış ivmelenip ve tarım dışı istihdam verisinde toparlanma güçlenirse Fed varlık alımlarını azaltarak ilk hamlesini yapabilir."
ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Ons altın fiyatları, Mart ayında gördüğü 1676 dolar seviyesinin ardından, Fed'in piyasaları destekleyen 'Bol likidite sürecek' anlamı taşıyan 'Güvercin mesajları' ile yönünü yukarı çevirdi. Bu duruma enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki artış eklenince, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan altın için yükseliş hız kazandı. Nitekim ons altın yıl başında gördüğü 1900 dolar bandını kırarak 1916 dolar seviyesine yükseldi.
Ancak FMOC toplantısı yaklaştıkça Fed'in likidite musluklarını kısması yönünde ilk hamlesi olarak varlık alımlarını azaltma yönünde bir sinyal vermesi ihtimali altını baskıladı. Nitekim ons, analistlerin kritik destek olarak tanımladığı 1844 dolar seviyesine kadar çekildi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN HANGİ GELİŞMELER POZİTİF OLUR?
-Fed Başkanı Powell'ın genişleyici para politikasının süreceği mesajları
-ABD'de artan enflasyon ve enflasyon beklentisi. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıkıyor.
-ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme
-Ekonomilerin açılmasıyla küresel düzeyde artacak Covid-19 vakaları ve mutasyonlar
-Dolar endeksindeki zayıflama
ALTIN İÇİN OLASI OLUMSUZ GELİŞMELER
-ABD'de enflasyon riskinin giderek güçlenmesi sonucu Fed'in beklenenden önce faiz ve varlık alımlarını kısma hamlesi yapması veya yapacağını açıklaması
-ABD 10 yıllık tahvil faizlerin yüzde 2'ye yaklaşması veya aşması
-Dünyada aşılama ile birlikte Covid-19 sürecinin kontrol altına alınması ve ekonomilerin açılması
-Dolar endeksinde yükseliş
2013'TE NE OLMUŞTU?
2008 küresel finansal kriz dolayısıyla merkez bankaları Covid-19 sürecindeki gibi piyasaları bol para ile fonlamıştı. Bu durum altın öncülüğünde piyasalarda bir 'Boğa koşusu' yaratmış, ancak dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin, 2013 yılında 'Varlık alımlarının azaltılması' açıklaması ile başlayan türbülans yine altın öncülüğünde piyasaları sallamıştı. Risk ve enflasyon beklentilerinden beslenen altın fiyatları bu aşamadan sonra 2016 yılında Trump başkan olana kadar 'Ayı piyasası' içerisine girmişti.
Altın fiyatlarının 1960 ve 2000 dolar bandına yönelmemesinin başlıca nedeni olarak "Ekonomistlerin Fed 'tapering' beklentilerini öne çekmesi" olarak görülüyor.
ONS VE DOLAR ENDEKSİ GENELDE TERS ORANTILI HAREKET EDİYOR
Beklenenden önce bir varlım alım azaltımı yapılması durumu altın öncülüğünde varlık fiyatlarında baskılanmayı, dolar endeksinde ise yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. Fed'in mevcut duruşunu güçlü bir şekilde sürdürmesi durumunda ise ons altın önce 1960 dolar ardından 2000 dolar bandına yönelebilir. Fed'in mevcut duruşunu sürmesi demek parasal genişlemenin süreceği anlamı taşıyacağından küresel düzeyde doların zayıf seyrini sürdüreceği anlamı taşıyor.
İKİNCİ GÖRÜŞ: POWELL BERNANKE'NİN HATASINA DÜŞMEZ
Piyasalarda bir diğer hakim olan görüş, Fed Başkanı Powell'ın eski başkan Bernanke'nin düştüğü hataya düşmeyeceği yönünde. Özellikle para politikasında yetkisiz Hazine Bakanı Janet Yellen'in ara ara faiz artırımı ile yaptığı açıklamaların piyasaları hazırlamak için yapılan bir dizi söylemin başlangıcı olarak görülüyor. Ayrıca gün geçtikçe şu anda çok güçlü olmasa da bölgesel Fed başkanları da varlık alımlarının azaltması (Tapering) yönünde açıklamalar yapmaya başladı.
İKİNCİ GÖRÜŞ GERÇEKLEŞİRSE…
İkinci görüşün gerçekleşmesi durumunda ise, Fed'in hamlesinin ardından finansal piyasalarda bir türbülans olsa bile, mevcut fiyatlama içerisinde 'Fed piyasaları hazırlayacak, kademeli gidecek' durumu olacağından 2013 yılından sonraki görülen uzun süreli sert hareketlerin olmayacağı durumu öne çıktı.
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