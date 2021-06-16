Ekonomistler Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapması bekliyor

CNBC tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler Fed'in ilk faiz artırımını Kasım 2022'de yapacağını öngördüler. Nisan ayında yayınlanan ankette ilk faiz artırımının Aralık 2022'de olacağı öngörülmüştü.

35 ekonomistin katılımı ile yapılan ankette sadece 1 ekonomist Fed'in bugün sona erecek FOMC toplantısında faiz artırımı yapacağını tahmin etti. CNBC anketi, Fed'in yükselen enflasyona ve sıkılaşan işgücü piyasasına rağmen bu yılın geri kalanında gevşek para politikasını değiştirmesinin beklenmediğini de ortaya koydu.

Nisan anketinde olduğu gibi bu ankette de katılımcılar Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımının azaltılması yönünde ilk işaretin Ekim 2021'de verilmesini ve varlık azaltımının Ocak 2022'de azaltılmasını bekliyorlar. Bununla birlikte, piyasanın normal fonksiyonunu göstermesi için varlık alımlarının cari seviyede devam etmesine ihtiyaç olmadığına inanan katılımcıların oranı Nisan ayındaki yüzde 68'den yüzde 86'ya çıktı.

Ekonomiye yardım için varlık alımlarına ihtiyaç olmadığına inananların oranı da yüzde 65'ten yüzde 89'a çıktı. Enflasyondaki yükselişin sorulduğu katılımcıların yüzde 63'ü, ekononiye yönelik riskin Fed'in varlık alımlarını azaltmaya şimdi başlaması için yeterince yüksek olduğunu ifade ettiler.