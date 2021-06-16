Fitch: Enflasyonun ülkelerin kredi notlarına etkisi faiz oranlarına bağlı

Enflasyonun borç/GSYH oranlarını nasıl etkileşeceğinin hükümetlerin borç sürdürülebilirlikleri için kritik bir soru olduğunu ifade eden Fitch, koronavirüs salgınının sonucu olarak yükselen global kamu borç oranlarının ülkelerin kredibilitelerini faiz oranlarında değişimlere giderek daha fazla hassas hale getirdiğini vurguladı.

Baz etkilerinin, daha yüksek emtia fiyatlarının, sektörlerin yeniden açılmalarının kendine has ekilerinin, pandemi ile ilişkili arz taraflı bozulmaların perçok ülkede yüksek eflasyona katkı yapmakta olduklarını belirten Fitch, "Bununla birlikte merkez bankaların çoğu enflasyonda yükselişin kalıcı olmayacağı finansal şartları sıkılaştırmak için şimdi doğru zaman olmadığı görüşündeler" dedi.

"Uzun vadeli faiz oranları mali sonuçlar ve borç sürdürülebilirliği için politika faizlerinden rdaha önemli" değerlendirmesini yapan Fitch, tahvil piyasalarının enflasyon konusunda merkez bankaları ile görüş ayrılığı yaşadıkmlarına dair ikna edici kanıt bulunmadığını da vurguladı. ABD'de enflasyon ve tahvil getirilerinin orta vadede artacağına inanan Fitcn, ABD'de enflasyonun 2023 sonunda yüzde 2,5 ve 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisini yüzde 2,3 olmasını beklediklerini vurguladı.

"Global getirilerin ABD getirilerinde yükselişi takip etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanan Fitch, Japonya'nın ise ülkelere özel föktörlere bağlı olarak düşük getirilerin sürebileceğini gösterdiğini belirtti.