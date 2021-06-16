Guan Tao: Yuanın uzun süre değer kazanması Çin'in istihdamına zarar verebilir

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin eski yöneticilerinden Guan Tao, yuanın uzun süre değer kazanmasının Çin ekonomisi üzerinde büyük bir negatif etki yaratabileceğini söyledi.

Yicai'ye konuşan Guan Tao, yuanın sürekli şekilde değerlenmesinin küçük ihracattçıları pazarı terk etmek zorunda bırakacağını ve bunun istihdam kayıplarına yol açacağını savundu.

Guan Tao, "Yuandaki değerlenmesi Çin ekonomisi için faydalı olarak görmek zor" diye konuştu.

Çin Yuan, 2020 Mayıs ayından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 12 civarında değer kazandı ve son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.