Haberler APara Haberleri TCMB: Çin ile swap 46 milyar lira ve 35 milyar yuana ulaştı
Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:02

: ile swap 46 milyar lira ve 35 milyar yuana ulaştı

DHA
TCMB: Çin ile swap 46 milyar lira ve 35 milyar yuana ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), ile swap anlaşmasının, toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını açıkladı.

'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35.1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, artırılan "söz konusu rakam" 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girdi.

Açıklamada, "Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" denildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB: Çin ile swap 46 milyar lira ve 35 milyar yuana ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA