Fed ilk sinyalleri verdi! ‘Şahin bir sürpriz var’

FED ÜYELERİ FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİNİ ÖNE ÇEKTİ
Fed Başkanı Jerome Powell'ın yine daha önceki açıklamaları faiz artışı konusunda 2024 yılını işaret ediyordu. Powell, bu toplantıda da piyasaları destekleyici 'Güvercin mesajları'nı sürdürse de bu kez faiz artışı konusunda daha güçlü sinyaller geldi. Fed yetkilileri 2023 yılı sonuna kadar 2 kez faiz artışı öngördü.
18 Fed üyesinden 7'si 2023 yılında faiz artışı beklerken bu kez 13 üyenin aynı dönemde faiz artışının beklemesi dikkat çekti. Fed üyelerinin çoğunluğunun faiz artışı konusunda görüşünün olmasıyla, 2023 yılı için ortalama faiz beklentisi yüzde 0.1'den yüzde 0.6'ya yükseldi.
Powell, "Varlık azaltımına piyasa tepkisini önlemek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu durum kademeli olarak varlık alımının azaltılması anlamı taşıyor.
FED KRİZ POLİTİKASINDAN ÇIKIŞ İÇİN PİYASALARI HAZIRLAMAYA BAŞLADI
Daha önce enflasyonda artışlar kati suretle geçici diyen Powell bu söylemini yinelese de, "Tedarik darboğazları beklenenden daha büyük oldu. Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir. Bir süre için enflasyonun yüzde iki üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.
Powell'ın 'Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir' sözü yavaş yavaş piyasayı olası sıkılaştırma hamlesine hazırlıyor anlamı taşıyor.
İLK SİNYAL Mİ? POWELL 'BU KEZ İSTİHDAM GÜÇLENDİ' DEDİ
Fed'in karar metninde ekonomik aktivite ve istihdamın güçlendiği belirtilirken enflasyonun geçici faktörlerden kaynaklı yükseldiğinin altı çizildi. Başkan Tapering ile ilgili soruya Powell, "Tahvil alımını azaltma kararını açıklamadan çok çok önce bunun iletişimini yapacağız. Tahvil alımlarının azaltılması konusunda zamanlama vermeyeceğim, çok çok erken, önce daha fazla veri görmeliyiz." şeklinde yanıt verdi.
Başkan Powell, "tapering içi çok çok erken" dese de 'İstihdam verileri güçlendi' açıklamasında bulundu. Bu durum varlık alımlarının kısılması yönünde ilk sinyal olarak yorumlandı.
VARLIK FİYATLARINDA ALTIN İLK TEPKİYİ VERDİ
Küresel düzeyde artan enflasyon endişelerinden beslenen ons altın Fed'in faiz kararı yaklaştıkça 1900 dolar bandından aşağı yönlü hareketler sergiledi. 1860 dolar bandına kadar çekilen ons, faiz kararının ve metnin açıklanmasıyla 1803 dolara kadar geriledi.
2013'TE NE OLMUŞTU?
2008 küresel finansal kriz dolayısıyla merkez bankaları Covid-19 sürecindeki gibi piyasaları bol para ile fonlamıştı. Bu durum altın öncülüğünde piyasalarda bir 'Boğa koşusu' yaratmış, ancak dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin, 2013 yılında 'Varlık alımlarının azaltılması' açıklaması ile başlayan türbülans yine altın öncülüğünde piyasaları sallamıştı. Risk ve enflasyon beklentilerinden beslenen altın fiyatları bu aşamadan sonra 2016 yılında Trump başkan olana kadar 'Ayı piyasası' içerisine girmişti.
Altın fiyatlarının 1960 ve 2000 dolar bandına yönelmemesinin başlıca nedeni olarak "Ekonomistlerin Fed 'tapering' beklentilerini öne çekmesi" olarak görülüyor.
POWELL BERNANKE'NİN HATASINA DÜŞMEZ GÖRÜŞÜ ÖNE ÇIKIYOR
Piyasalarda hakim olan görüş, Fed Başkanı Powell'ın eski başkan Bernanke'nin düştüğü hataya düşmeyeceği yönünde. Özellikle para politikasında yetkisiz Hazine Bakanı Janet Yellen'in ara ara faiz artırımı ile yaptığı açıklamaların piyasaları hazırlamak için yapılan bir dizi söylemin başlangıcı olarak görülüyor. Ayrıca gün geçtikçe şu anda çok güçlü olmasa da bölgesel Fed başkanları da varlık alımlarının azaltması (Tapering) yönünde açıklamalar yapmaya başladı.
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