Fed ilk sinyalleri verdi! ‘Şahin bir sürpriz var’

İLK SİNYAL Mİ? POWELL 'BU KEZ İSTİHDAM GÜÇLENDİ' DEDİ

Fed'in karar metninde ekonomik aktivite ve istihdamın güçlendiği belirtilirken enflasyonun geçici faktörlerden kaynaklı yükseldiğinin altı çizildi. Başkan Tapering ile ilgili soruya Powell, "Tahvil alımını azaltma kararını açıklamadan çok çok önce bunun iletişimini yapacağız. Tahvil alımlarının azaltılması konusunda zamanlama vermeyeceğim, çok çok erken, önce daha fazla veri görmeliyiz." şeklinde yanıt verdi.

Başkan Powell, "tapering içi çok çok erken" dese de 'İstihdam verileri güçlendi' açıklamasında bulundu. Bu durum varlık alımlarının kısılması yönünde ilk sinyal olarak yorumlandı.