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Giriş Tarihi: 17.6.2021 08:56 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:56

faiz kararını açıklayacak! O saate dikkat!

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! O saate dikkat!

'nın ayı Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın () faiz kararının ardından yurt içinde tüm gözler bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın () faiz kararında olacak. Merkez Bankası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararını duyuracak.

ABD () kritik faiz kararını açıkladı. Fed, faizi 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, verdiği mesajlar dikkat çekti. Fed'in ardından gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün (17 Perşembe günü) gerçekleşecek. saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT TUTULMASI YÖNÜNDE OLUŞTU

AA Finans'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE BELİRLENECEK

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 16.59 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, mevcut politika faizinin yüzde 19 düzeyinde kalması, faiz yönünde reel getirinin yüzde 2.41 düzeyine yükselmesine neden oldu. Bir kısım analist Merkez Bankası'nın faiz indirimi için küçük bir alanı açıldığını ifade ederken, güçlü görüş küresel enflasyon endişelerinin yurt içini de etkilediğini vurgulayarak Merkez'in mevcut parasal duruşunu sürdüreceği yönünde görüş bildirdi.

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KAVCIOĞLU KARARLILIK MESAJI VERDİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son yaptığı açıklamada, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullanması Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinde kararlılığını gösterdi.

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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! O saate dikkat!
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