Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! O saate dikkat!

ABD Merkez Bankası (Fed) kritik faiz kararını açıkladı. Fed, faizi 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, verdiği mesajlar dikkat çekti. Fed'in ardından gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün (17 Haziran Perşembe günü) gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT TUTULMASI YÖNÜNDE OLUŞTU
AA Finans'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.
POLİTİKA FAİZİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE BELİRLENECEK
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 16.59 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, mevcut politika faizinin yüzde 19 düzeyinde kalması, faiz yönünde reel getirinin yüzde 2.41 düzeyine yükselmesine neden oldu. Bir kısım analist Merkez Bankası'nın faiz indirimi için küçük bir alanı açıldığını ifade ederken, güçlü görüş küresel enflasyon endişelerinin yurt içini de etkilediğini vurgulayarak Merkez'in mevcut parasal duruşunu sürdüreceği yönünde görüş bildirdi.Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen veriyi TÜİK açıkladı
KAVCIOĞLU KARARLILIK MESAJI VERDİ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son yaptığı açıklamada, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullanması Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinde kararlılığını gösterdi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan sıkı duruş mesajı! Fed ilk sinyalleri verdi! 'Şahin bir sürpriz var'