Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! O saate dikkat!

POLİTİKA FAİZİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE BELİRLENECEK

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 16.59 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, mevcut politika faizinin yüzde 19 düzeyinde kalması, faiz yönünde reel getirinin yüzde 2.41 düzeyine yükselmesine neden oldu. Bir kısım analist Merkez Bankası'nın faiz indirimi için küçük bir alanı açıldığını ifade ederken, güçlü görüş küresel enflasyon endişelerinin yurt içini de etkilediğini vurgulayarak Merkez'in mevcut parasal duruşunu sürdüreceği yönünde görüş bildirdi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son yaptığı açıklamada, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullanması Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinde kararlılığını gösterdi.

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