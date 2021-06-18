Altın keskin düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Fed kararları sonrasında ABD Doları'nın güçlenmesi ile 1769 dolar/ons desteğine doğru yaşanan düşüşün ardında toparlanmaya çalışıyor.

Fed ilk sinyalleri verdi: Şahin bir sürpriz var!

Mart 2020'den bu yana görülen en kötü haftayı geçirmeye doğru giden spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,63 artışla 1784,43 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yukarı harekette ilk direnç olarak 1797 dolar/ons seviyesini gösterirken, buranın üzerine çıkılması halinde 1825 dolar/ons yeni hedef haline gelecek. Uzmanlar ayrıca, 1769 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde düşüşün 1735 dolar/ons seviyesine doğru hızlanabileceğine işaret etti.