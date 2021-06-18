ECB üyesi Jens Weidmann: Para politikasında normalleşmenin 2022'de olmasını bekliyorum

ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) yolu ile tahvil alım programının bu programın ortaya çıkmasına yol açan olağanüstü durum sona erdiğinde bitmesi gerektiğini belirten Weidmann, para politikasının normalleşmesi için şartların gelecek yıl oluşacağını öngördü.

Pandeminin gerektirdiği acil yardımın yakın zamanda azalmasını umduğunu ifade eden Weidmann krizlhe mücadele araçlarına tanınan olağanüstü esnekliğini standard araçlara yansımaması gerektiğini de savundu.

Weidmann, pandeminin frenlenmesi için gerekli tedbirlerin sona erdirilmelerinin ve ekonomik toparlanmanın konsolidasyonun para politikasının normalleşmesi için ön şart olduğunu vurguladı.