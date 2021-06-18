Goldman Sachs da Fed'den ilk faiz artırımı beklentisini 2023'e çekti

Goldman Sachs, FOMC toplantısı sonrası açıklanan Fed yetkilileri nokta tahminlerinin 2023'te faiz artırımına işaret etmeleri sonrası Fed'den ilk faiz artırımına yönelik kendi beklentisini de 2023'e çekti.

Banka, daha önce 2024 ilk çeyrek olarak duyurduğu faiz artırım beklentisini, 2023 üçüncü çeyrek olarak revize etti. Goldman Sachs dün yatırımcılarına gönderdiği günlük bültende, Fed'in ilk faiz artırımını 2023 sonuna kadar yapabileceğini belirtti. Ancak Goldman Sachs, 2023 yılında bu faiz artırımının yapılması olasılığının "yüzde 50'den sadece biraz daha iyi" olduğunu belirterek, ekonomiye mali destek azaldığında beklentilerden düşük gelecek enflasyonun veya büyümede keskin bir kötüleşmenin bu faiz artırımını engelleyebileceği uyarısını yaptı.