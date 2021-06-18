Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 1 Temmuz'da açılabilir

Forbes dergisinin konuya yakın 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın koronavirüs salgını ile mücadele merkezi Rusya ile Türkiye arasında uçuyların 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını açıklayabilir.

Kaynaklardan biri yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarınına ilişkin göstergelerin hali hazırda istikrar kazandığı Türkiye ile uçuşların açılması hali hazırda güvenli görünüyor. Haftada 7 uçuş açılabilir" diye konuştu.

Forbes, uçuşların açılması için taleplerin iledildiğini ancak Rus yetkililerin henüz nihai kararlarını vermediklerini de vurguladı. Rus uzmanlarda oluşan bir heyet koronavirüs salgınında gelinen durumu değerlendirmek için dün Türkiye'ye geldi. Heyet bu gece Moskova'ya geri dönecek ve hazırlanacak rapor sonrası uçuşların açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.