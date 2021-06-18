Haberler APara Haberleri Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 1 Temmuz'da açılabilir
Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:09 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:19

'dan 'ye uçuşlar 1 Temmuz'da açılabilir

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 1 Temmuz'da açılabilir

'nın koronavirüs salgını ile mücadele merkezi Rusya ile arasında uçuşların 1 Temmuz'dan itibaren açılacağı öne sürüldü.

Forbes dergisinin konuya yakın 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, 'nın koronavirüs salgını ile mücadele merkezi Rusya ile arasında uçuyların 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını açıklayabilir.

Kaynaklardan biri yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarınına ilişkin göstergelerin hali hazırda istikrar kazandığı Türkiye ile uçuşların açılması hali hazırda güvenli görünüyor. Haftada 7 uçuş açılabilir" diye konuştu.

Forbes, uçuşların açılması için taleplerin iledildiğini ancak Rus yetkililerin henüz nihai kararlarını vermediklerini de vurguladı. Rus uzmanlarda oluşan bir heyet koronavirüs salgınında gelinen durumu değerlendirmek için dün Türkiye'ye geldi. Heyet bu gece Moskova'ya geri dönecek ve hazırlanacak rapor sonrası uçuşların açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 1 Temmuz'da açılabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA