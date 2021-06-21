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Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:55 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:15

'da 'a şok! Soruşturma başlatıldı

Almanya'da Apple'a şok! Soruşturma başlatıldı

'da Federal Kartel Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre 'li teknoloji devi hakkında soruşturma başlatıldı.

Federal Kartel Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma 'ın iOS 14,5 işletim sisteminde uyguladığı kullanıcı izleme sınırlamalarına dair şikayetlerin üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Apple'ın kendi yazılımında kendisi tarafından geliştirilen uygulamaları öne çıkarmasının yanı sıra uygulama içi satın alma seçeneklerinin de rekabete aykırı olup olmayacağı araştırılacak.

Apple sözcüsü Alman geliştirici şirketlere tüm fırsatların sunulduğunu belirtti. Regülatörler ile açık iletişim halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

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Almanya'da Apple'a şok! Soruşturma başlatıldı
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