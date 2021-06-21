Almanya'da Apple'a şok! Soruşturma başlatıldı

Almanya Federal Kartel Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma Apple'ın iOS 14,5 işletim sisteminde uyguladığı kullanıcı izleme sınırlamalarına dair şikayetlerin üzerine başlatıldı.



Soruşturma kapsamında ayrıca Apple'ın kendi yazılımında kendisi tarafından geliştirilen uygulamaları öne çıkarmasının yanı sıra uygulama içi satın alma seçeneklerinin de rekabete aykırı olup olmayacağı araştırılacak.



Apple sözcüsü Alman geliştirici şirketlere tüm fırsatların sunulduğunu belirtti. Regülatörler ile açık iletişim halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.