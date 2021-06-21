Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Piyasalarda değişim başladı: Yeni bir 2013 olur mu?

Covid-19 sürecinde uygulanan politikalar neticesinde piyasalarda tarihte emsali görülmemiş bir likidite oluştu. Bu likiditenin etkisiyle birçok varlık fiyatı tarihi rekorlar kırdı. Fed'in salgın nedeniyle uygulanan genişleyici politikaların ne zaman ve ne hızla terkedileceğine dair ilk sinyalleri vermesi açısından Haziran ayı toplantısı büyük arz etti. Bütün dünyada Fed'in kararları ve açıklamaları diğer merkez bankalarına öncü olarak, altın fiyatları, hisse senetleri, emtia fiyatları, dolar ve dahi kripto paraları etkilemesi nedeniyle piyasalarda gündemin ana maddesini oluşturuyor.

2013 YILINDA NE OLMUŞTU?

2008 küresel finansal kriz dolayısıyla merkez bankaları piyasaları bol para ile fonlamıştı. Bu durum altın öncülüğünde piyasalarda bir 'Boğa koşusu' yaratmış, ancak dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin, 2013 yılında 'Varlık alımlarının azaltılması' açıklaması ile başlayan türbülans altın öncülüğünde piyasaları sallamıştı. Risk ve enflasyon beklentilerinden beslenen altın fiyatları bu aşamadan sonra 2016 yılında Trump başkan olana kadar 'Ayı piyasası' içerisine girmişti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ BİR 2013 MÜ? PİYASALARDA DEĞİŞİM BAŞLADI!

Altın fiyatlarının 1960 ve 2000 dolar bandına yönelmemesinin başlıca nedeni olarak "Ekonomistlerin Fed 'tapering' beklentilerini öne çekmesi" olarak görülüyor.

Covid-19 sürecinde oluşan likiditenin 2008 küresel krizinin ardından oluşan likiditeyle kıyaslanamayacak kadar büyük olduğu ifade ediliyor. Ancak yine de birçok yatırımcının aklında aynı soru var "Yeni bir 2013 olur mu."

Piyasaların usta ismi Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Fed sonrası piyasalarda beklentilerini Sabah TV'de açıkladı.

Fed'in açıklamalarından en öne çıkan vurgu neydi? Bundan sonra bizi daha Şahin bir Fed mi bekliyor?

Faiz artırımı konusunda da 2024 yılı yerine 2023 yılı öne çıktı. Fed ilk faiz artırımını ne zaman yapacak?

2021 yılı bitmeden varlık alımları azalmaya (Tapering) başlar mı?

2008 yılından sonra merkez bankaları Covid-19 dönemindeki kadar büyük olmasa da benzer şekilde piyasaları fonlamıştı. Daha sonrasında bu 2013 yılında dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin varlık alımlarının azaltılacağı yönündeki açıklaması ile finansal piyasalarda bir türbülans oluşmuştu. Benzer bir durum piyasalar için yakın mı?

Fed'in açıklamalarına altın çok duyarlı görünüyor. Son dönemde küresel düzeyde artan enflasyon beklentileri neticesinde enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın Mart ayından beri 1676 düzeyinden başlayan bir yükseliş trendi yakaladı ve 1900 dolar bandını kırdı. Fed ile birlikte yeniden 1800 dolar altına sarktı. Birçok yatırımcının aklında şu soru var. Fed para politikası çerçevesinde değerlendirirsek, altındaki yeni bir Boğa koşusu muydu? Yoksa Boğa Tuzağı mı oluştu?

Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 538 lirayı görerek tarihi zirvesine yakın seyretti. Ancak ons altındaki geri çekilme ile beraber baskı altına girerek 500 liranın altını gördü. Gram altın fiyatları için orta ve uzun vadeli beklentiler neler?

Aşılanma hem ülkemizde hem de dünyada hız kazandı. Covid-19 salgını zamanında bankacılık, havacılık ve turizm gibi sektörlerde bir baskılanma görürken, bilişim, gıda ve özellikle de son dönemde demir-çelik gibi sektörlerde ralli görüldü. Yılın ikinci yarısı itibariyle hangi sektörler öne çıkabilir?

Dolar endeksi de 89 seviyelerini dip yaptı gibi. Bu noktadan sonra yönün yukarı kırıldığını görülüyor. Dolar endeksinde beklentiler neler?

Bitcoin ve kripto paralar finansal piyasaların neresinde? Orta ve uzun vadeli beklentiler neler?

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Fed piyasalar için ilk sinyalleri verdi: Şahin bir sürpriz var!

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