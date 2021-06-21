Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Biden altyapı paketi için Kongre üyeleri ile görüşmeye istekli

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'in altyapı yatırım paketi konusunda Kongre üyeleri ile görüşmelere devam etmeye istekli olduğunu söyledi.

Psaki yaptığı açıklamada, Başkan Biden'in bu hafta Kongre üyeleri ile altyapı yatırım paketi üzerinde görüşmelere devam edeceğini, olası bir anlaşmayı müzakere için bazı Konrge üyelerini Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin müzakereye devam etmelerinin pozitif bir işaret olduğunu ifade eden Psaki, Başkan'ın müzakerelerde bu hafta büyük bir ilerleme sağlanıp sağlanmayacağını görmeye istekli olduğunu da vurguladı.