Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? İlk sinyaller geldi: Piyasalarda yeni bir 2013 olur mu?

Covid-19 sürecinde uygulanan politikalar neticesinde piyasalarda tarihte emsali görülmemiş bir likidite oluştu. Bu likiditenin etkisiyle birçok varlık fiyatı tarihi rekorlar kırdı. Fed'in salgın nedeniyle uygulanan genişleyici politikaların ne zaman ve ne hızla terkedileceğine dair ilk sinyalleri vermesi açısından Haziran ayı toplantısı büyük arz etti. Bütün dünyada Fed'in kararları ve açıklamaları diğer merkez bankalarına öncü olarak, altın fiyatları, hisse senetleri, emtia fiyatları, dolar ve dahi kripto paraları etkilemesi nedeniyle piyasalarda gündemin ana maddesini oluşturuyor.
2013 YILINDA NE OLMUŞTU?
2008 küresel finansal kriz dolayısıyla merkez bankaları piyasaları bol para ile fonlamıştı. Bu durum altın öncülüğünde piyasalarda bir 'Boğa koşusu' yaratmış, ancak dönemin Fed Başkanı Bernanke'nin, 2013 yılında 'Varlık alımlarının azaltılması' açıklaması ile başlayan türbülans altın öncülüğünde piyasaları sallamıştı. Risk ve enflasyon beklentilerinden beslenen altın fiyatları bu aşamadan sonra 2016 yılında Trump başkan olana kadar 'Ayı piyasası' içerisine girmişti.
ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ BİR 2013 MÜ? PİYASALARDA DEĞİŞİM BAŞLADI!
Altın fiyatlarının 1960 ve 2000 dolar bandına yönelmemesinin başlıca nedeni olarak "Ekonomistlerin Fed 'tapering' beklentilerini öne çekmesi" olarak görülüyor.
Covid-19 sürecinde oluşan likiditenin 2008 küresel krizinin ardından oluşan likiditeyle kıyaslanamayacak kadar büyük olduğu ifade ediliyor. Ancak yine de birçok yatırımcının aklında aynı soru var "Yeni bir 2013 olur mu."
Piyasaların usta ismi Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Fed sonrası piyasalarda beklentilerini Sabah TV'de açıkladı.
SABAH TV'DEKİ YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...Fed piyasalar için ilk sinyalleri verdi: Şahin bir sürpriz var!
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