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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:15

Research, Brent petrolü için 2021 ve 2022 tahminlerini yükseltti

Citi Research, Brent petrolü için 2021 ve 2022 tahminlerini yükseltti

Research, Brent petrolü için 2021 ve 2022 yılı ortalama fiyat  tahminlyerini yukarı yönlü revize etti.

Brent petrolü için 2021 yılı tahminini 4 dolar artırarak 72 dolar/varil seviyesine çıkaran , 2022 için beklentisini de 8 dolar yükselterek 67 dolar/varile yükseltti.

Citi analistleri, Brent petrolünün 2021 3'ncü çeyrekte önceki tahminini 4 dolar üzerinde ortalama 78 dolar/varil ve dördüncü çeyrekte ilk tahminin 9 dolar üzerinde 78 dolar/varil seviyesinden işlem görmesini beklediklerini de ifade ettiler.

Citi analistleri, spot Brent fiyatının ise 2021 4'ncü çeyrekten önvce 85 dolar/varile ulaşmasını bekliyorlar.

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Citi Research, Brent petrolü için 2021 ve 2022 tahminlerini yükseltti
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