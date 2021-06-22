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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:30

ECB Başkanı : 'de toparlanma 'nin önünde

ECB Başkanı Christine Lagarde: ABD'de toparlanma Euro Bölgesi'nin önünde

(ECB) Başkanı , 'de toparlanmanın 'nin önünde olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "ABD ve Avrupa net bir şekilde farklı durumdalar. İki ekonomi arasındaki pek çok fark dikkate  alındığında karşılaştırma yapmak çok da mantıklı değim" dedi.

Başkanı , konu enflasyon görünümüne geldiğinde ve 'nin "farklı durumda" olduklarını söyledi.

ABD ile Euro Bölgesi ekonomileri arasında karşılaştırma yapılmasına karşı çıkan Lagarde, ABD'de toparlanmanın Euro Bölgesi'nin önünde olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "ABD ve Avrupa net bir şekilde farklı durumdalar. İki ekonomi arasındaki pek çok fark dikkate alındığında karşılaştırma yapmak çok da mantıklı değim" dedi.

ABD'de artan enflasyonun yüksek ithal fiyatlar yolu ile Avrupa'ya bazı yansımaları olabileceğinin bilincinde olduklarını ifade eden Lagarde, "Ancak bu durumun Euro Bölgesi enflasyonuna etkilerinin ılımlı olması bekleniyor" dedi. Lagarde, ECB'nin ABD'deki teşvik paketlerinin 2021-2023 arasında Eurdo Bölgesi enflasyonuna kümülatif etkisinin 0,15 puan, büyümeye etkisini 0,3 puan olacağını hesapladığını da belirtti.

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ECB Başkanı Christine Lagarde: ABD'de toparlanma Euro Bölgesi'nin önünde
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