ECB enflasyon stratejisi konusunda uzlaşmaya varamadı

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ECB politika yapıcıları enflasyon stratejisi konusunda devam eden görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadılar.

Habere göre ECB yönetiminde iklim değişikliği gibi konulara yönelik stratejide uzlaşmaya varılırken ana konu olan fiyat istikrarı ve bunun nasıl sağlanacağı konusunda ise henüz nihai bir uzlaşmaya varılamadı.

Bir kaynak ECB'nin %2 olarak belirlenecek yeni enflasyon hedefinin üzerinde rakamları tolere etme konusunda 18-20 Haziran toplantısında genel bir görüş birliği olduğunu aktardı. Bununla birlikte ne kadar yüksek enflasyonun tolere edileceği ya da bunun ne kadar kalmasına izin verileceği konularında henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Haberde anlaşmaya varılamayan konular hakkında müzakerelerin gelecek haftalarda da devam edeceğinin altı çizildi. Bir kaynak ECB'nin konuyu PEPP konusunda karar alınması beklenen 9 Eylül toplantısına kadar çözmek istediğini belirtti.